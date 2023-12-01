Голова ОБСЄ заявив, що дискусії про виключення Росії вичерпані

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, чия держава у 2023 році головує в ОБСЄ, вважає наразі "вичерпаними" дискусії про можливе призупинення членства Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, повідомляє Європейська правда.

Про це Османі заявив в інтерв’ю іспанському агентству EFE.

За словами голови північномакедонського МЗС, дискусії про виключення Росії з ОБСЄ "вичерпані, принаймні станом на зараз".

Він зазначив, що цьому заважають два аргументи: юридичний, який вимагає згоди 56 з 57 членів ОБСЄ щодо одного з членів організації, і політичний, оскільки деякі члени вважають організацію форумом для діалогу між країнами з різними поглядами.

Хоча ОБСЄ ухвалює рішення консенсусом, існує так звана формула "консенсус мінус один", яка застосовується у випадку серйозних порушень принципів ОБСЄ. На практиці її застосували лише раз – щодо Югославії у 1991 році.

"Але ми вважаємо, що зараз цей принцип не спрацює, оскільки в ОБСЄ існують розбіжності в поглядах", – сказав голова МЗС Північної Македонії.

Він зазначив, що деякі з членів ОБСЄ розглядають її як "платформу для діалогу між країнами-однодумцями" з метою забезпечення стабільності в Європі через спільну діяльність.

Україна неодноразово заявляла про необхідність виключити Росію зі складу ОБСЄ, називаючи РФ головною загрозою для Європи. Тим не менш, в останній зустрічі організації на рівні міністрів брав участь росіянин Сергєй Лавров, який отримав дозвіл на відвідування Північної Македонії.

У Скоп'є Лавров у типовій для себе манері хамив журналістам і заявляв, що РФ може заблокувати кадрові рішення, від яких залежить подальше функціонування ОБСЄ.