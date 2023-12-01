Умєров представив військовим медикам нового командувача Медсил

Міністр оборони Рустем Умєров представив військовим медикам командувача Медичних сил Збройних сил України Анатолія Казмірчука, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Міноборони.

"Життя і здоровʼя наших поранених воїнів – це ваша особиста відповідальність. Ми маємо поєднати найновіші підходи НАТО з усім масивом досвіду бойових медиків з українського фронту".

Також Умєров зазначив, що вимагає позбутися застарілих практик, совєтських підходів та всього, що не відповідає принципам НАТО, тонн паперу та зробити ефективну цифрову систему.

Наголосив на важливості зворотнього звʼязку з медиками на передовій.