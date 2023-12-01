Скільки українців звернулося по психологічну допомогу цього року: відповідь МОЗ

Протягом року 85 425 пацієнтів звернулися по психологічну підтримку до лікарів первинної ланки — сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Відповідну можливість Національна служба здоровʼя (НСЗУ) запровадила наприкінці минулого року в межах нового пакета медгарантій. Це було викликано потребами, спричиненими війною: дедалі більше українців стикаються з розладами ментального здоровʼя.

Так, за рік понад 800 медзакладів зголосилися надавати послуги за відповідним договором з НСЗУ. Послуги психологічної допомоги на первинному рівні отримали понад 85 тисяч пацієнтів.

За отримані послуги НСЗУ сплатила медзакладам 12,8 мільйона гривень.

Водночас у МОЗ наголосили, що людей, які потребують допомоги, набагато більше. За дослідженням Gradus Research, попри потребу у психологічній підтримці лише 6% людей справді звертається до фахівців по неї. Здебільшого людей зупиняє страх не отримати чи втратити роботу і вплив на репутацію на роботі.

Психологічну допомогу можна отримати в сімейного лікаря, терапевта й педіатра, які працюють у закладах із договором на відповідний пакет з НСЗУ. Ці фахівці пройшли спеціальне навчання ВООЗ та можуть надавати першу психологічну допомогу.

Лікарі можуть розпізнати симптоми ментальних розладів та скерувати пацієнта до спеціаліста у разі потреби.

Щоб знайти потрібного лікаря, можна скористатись онлайн-мапою﻿ або зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.