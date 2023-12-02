ISW пояснив, для чого російська влада бреше про "активну оборону" Авдіївки

На думку фахівців Інституту вивчення війни (ISW), керівництво Росії говорить про "активну оборону" Авдіївки, щоб приховати "відсутність будь-якого значного російського прогресу навколо Авдіївки" і пояснити нездатність окупантів "трансформувати тактичні досягнення в оперативно значущі успіхи", повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Аналітики зазначають, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує неправдиво характеризувати російські наступальні дії в Україні як частину "активної оборони", намагаючись зменшити очікування щодо здатності російських військових досягти оперативно важливих цілей.

Шойгу заявив 1 грудня під час селекторної наради з російським військовим керівництвом, що російські війська ведуть "активну оборону" в Україні і захоплюють більш вигідні позиції на кожному оперативному напрямку.

За даними експертів, російський міністр відзначив ті бригади, які, ймовірно, діють в районах, де російські війська проводять наступальні операції на сході України, а не обороняються від українських контрнаступальних операцій в Запорізькій області.

Шойгу і Путін раніше називали російські наступальні операції із захоплення Авдіївки "активною обороною" після того, як перший російський механізований наступ не зміг досягти значних тактичних успіхів на початку жовтня 2023 р.

З початку жовтня 2023 р. російські війська розпочали два наступних широкомасштабних наступи з метою захоплення Авдіївки і продовжують високими темпами атакувати населений пункт з використанням виснаженої піхоти.

В огляді наголошують: "Російські офіційні особи навмисно вводять в оману, називаючи ці наступальні дії частиною "активної оборони"".

Українські війська ніколи не проводили масштабних наступальних операцій в районі Авдіївки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, а Авдіївка була відомою статичною українською оборонною позицією з 2014 року.

Тим не менш, російське керівництво продовжує брехливо представляти операції навколо Авдіївки як "активну оборону", що, ймовірно, пояснює відсутність будь-якого значного російського прогресу навколо Авдіївки, незважаючи на більш ніж два місяці широкомасштабних російських атак.

На думку фахівців, російське військове командування повинно було б переслідувати чітко визначену оперативну мету, якби визнало операції із захоплення Авдіївки наступальними.

Таким чином, "активна оборона" дозволяє російському військовому керівництву заявляти про успіх доти, доки російські війська не дозволять українським силам досягти значних успіхів, що є цілком досяжною метою, враховуючи, що українські війська не проводять і ніколи не проводили контрнаступальних операцій в цьому районі.

"Оборонне" формулювання російським командуванням наступальних дій навколо Авдіївки, а також локальних наступальних операцій в інших місцях на сході України свідчить про те, що воно не впевнене у здатності російських військових трансформувати тактичні досягнення в оперативно значущі успіхи.

Президент Росії Володимир Путін, очевидно, стурбований зменшенням підтримки війни з боку росіян напередодні президентських виборів 2024 року, тому, ймовірно, вирішив применшити масштаби російських операцій для російської громадськості.

"Зростаюча невідповідність між великими російськими втратами в цих наступальних операціях і тим, як російське командування представляє ці операції, може підживлювати невдоволення в ширшому російському інформаційному просторі" , – резюмують у звіті ISW.

Ключові висновки ISW за 1 грудня: