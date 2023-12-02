Повітряні сили знищили 10 з 11 ворожих "Шахедів" та ракету Х-59
Вночі 2 грудня Повітряні сили знищили 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131" з 11 запущених та керовану авіаційну ракету Х-59, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили.
"У ніч на 2 грудня 2023 року противник атакував 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області".
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131" в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.