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Сили оборони знищили ще понад тисячу росіян та 10 артсистем

Сили оборони знищили ще понад тисячу росіян та 10 артсистем
Фото: Facebook

Збройні сили за перший день зими знищили ще 1070 російських окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 331110 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 5571 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10385 (+13) од,
  • артилерійських систем – 7941 (+10) од,
  • РСЗВ – 913 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 602 (+0) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5994 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 1568 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10410 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1138 (+1)

Дані уточнюються.

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