Сили оборони знищили ще понад тисячу росіян та 10 артсистем
Збройні сили за перший день зими знищили ще 1070 російських окупантів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 331110 (+1070) осіб,
- танків ‒ 5571 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10385 (+13) од,
- артилерійських систем – 7941 (+10) од,
- РСЗВ – 913 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 602 (+0) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5994 (+18),
- крилаті ракети ‒ 1568 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10410 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 1138 (+1)
Дані уточнюються.