ОВА: У Херсонській та Донецькій області є загиблі від російських обстрілів

Внаслідок обстрілів російських окупантів 1 грудня загинули по одній людині у Херсонській та Донецькій області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Херсонська ОВА, Донецька ОВА.

За минулу добу противник здійснив 82 обстріли Херсонської області, випустивши 338 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА.

Через це 1 людина загинула, ще 1- дістала поранення.

Тим часом у Часовому Яру також загинув цивільний. Ще дві людини на Донеччині поранені - у Торецьку та Богданівці.