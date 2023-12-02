Вранці у Дніпрі було чути звуки гучних вибухів: що відомо
Вранці 2 грудня у Дніпрі було чути звуки вибухів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють "Суспільне", Повітряні сили.
ЗМІ написали про гучні вибухи у Дніпрі.
Трохи раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!
Серед цих областей – Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Херсонська.
Пізніше Повітряні сили попросили дніпрян перебувати в укриттях.