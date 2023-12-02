Close button

Вранці у Дніпрі було чути звуки гучних вибухів: що відомо

Вранці у Дніпрі було чути звуки гучних вибухів: що відомо
Фото: скріншот alerts

Вранці 2 грудня у Дніпрі було чути звуки вибухів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють "Суспільне", Повітряні сили.

ЗМІ написали про гучні вибухи у Дніпрі.

Трохи раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!

Серед цих областей – Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Херсонська.

Пізніше Повітряні сили попросили дніпрян перебувати в укриттях.

Новини

Популярні теми форуму

analytics