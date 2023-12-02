Одеська ОДА: Один з одинадцяти "Шахедів" влучив в об'єкт інфраструктури
Один з одинадцяти російських "Шахедів", якими Росія атакувала Одеську область у ніч на 2 грудня, влучив у об'єкт інфраструктури, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Одеська ОДА.
Зазначається, що росіяни вночі атакували Одещину.
Загиблих та постраждалих через цю атаку немає.
"На жаль, сталося влучання в об'єкт інфраструктури.
Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники".
Нагадаємо:
Вночі 2 грудня Повітряні сили знищили 10 ударних БпЛА Shahed-136/131 з 11 запущених і керовану авіаційну ракету Х-59.