ЗМІ: Rheinmetall планує виготовити перші бронемашини в Україні у 2024 році

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує почати випуск перших бронемашин Fuchs та Lynx в Україні вже наступного року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Reuters.

За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, компанія очікує підписання угоди з Україною про виробництво бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx до початку наступного року.

"Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший (Fuchs) протягом 6-7 місяців, а перший Lynx - протягом 12-13 місяців" , - сказав Паппергер.

Зазначається. що Україна значною мірою покладається на фінансову та військову підтримку Заходу, який вклав десятки мільярдів доларів в озброєння, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Крім того, українські урядовці сподіваються, що співпраця із західними виробниками озброєнь допоможе відродити вітчизняну оборонну промисловість.

Нагадаємо:

В Україні зареєстровано спільне підприємство німецького концерну Rheinmetall і АТ "Українська оборонна промисловість".