Російські бонові загородження біля мосту через Керченську протоку затонули
Руйнування захисної споруди пов’язана з нещодавнім потужним штормом, який спричинив масові руйнування інфраструктури на узбережжі півострова, повідомляє Ділова столиця.
Бонові загородження біля мосту через Керченську протоку затонули. Відповідні супутникові знімки оприлюднив OSINT-аналітик MT Anderson у своєму Х (Twitter).
Судячи з жовтневих супутникових знімків, споруда, що складалася з семи барж і натягнутої між ними сітки, була на плаву. На свіжих супутникових знімках за 28 листопада видно, що три баржі затонули, одна наповнена водою, дві змило, і лише одна залишилася на плаву.
Руйнування захисної споруди пов’язана з нещодавнім потужним штормом, який спричинив масові руйнування інфраструктури на узбережжі Криму.
Таке загородження було призначене для захисту від українських надводних та, можливо, підводних дронів-камікадзе.