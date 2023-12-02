Російські бонові загородження біля мосту через Керченську протоку затонули

Руйнування захисної споруди пов’язана з нещодавнім потужним штормом, який спричинив масові руйнування інфраструктури на узбережжі півострова, повідомляє Ділова столиця.

Бонові загородження біля мосту через Керченську протоку затонули. Відповідні супутникові знімки оприлюднив OSINT-аналітик MT Anderson у своєму Х (Twitter).

Судячи з жовтневих супутникових знімків, споруда, що складалася з семи барж і натягнутої між ними сітки, була на плаву. На свіжих супутникових знімках за 28 листопада видно, що три баржі затонули, одна наповнена водою, дві змило, і лише одна залишилася на плаву.

Руйнування захисної споруди пов’язана з нещодавнім потужним штормом, який спричинив масові руйнування інфраструктури на узбережжі Криму.

????????Kerch Bridge Defenses ????????

0.5M???? from 28 of Nov 2023 of the span closest to the ???????? side. Pretty substantial damage to the defenses.

- 3 barges fully submerged / 1 partially submerged

- 2 barges completely washed away.

-1 barge afloat but not tethered to anything pic.twitter.com/KmjLvBissN — MT Anderson (@MT_Anderson) December 1, 2023

Таке загородження було призначене для захисту від українських надводних та, можливо, підводних дронів-камікадзе.