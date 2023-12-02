ГУР: Партизани у Мелітополі знищили декількох російських окупантів
Сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику ― військова техніка виведена з ладу, повідомило Головне управління розвідки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють в ГУР.
"Несподівану й успішну атаку реалізували 1 грудня 2023 року в обідній час на в’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя.
Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали "на перекур.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння ― вбиває".
За даними ГУР, російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.