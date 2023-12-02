Розвідка Британії: Кремль намагається стримати протести родин мобілізованих

У російській верхівці скоріш за все стурбовані протестами родин мобілізованих та намагаються стримати їх у різні способи, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

Після невеликих акцій протесту у Москві в листопаді 2023 року російська влада, схоже, почала стримувати наступні такі заходи, зазначають в огляді.

Аналітики зазначають, що розслідування недержавних інформаційних ресурсів у Росії, як і коментарі протестуючих дружин, свідчать про те, що родичам тепер пропонують більші виплати в обмін на те, що вони мовчатимуть.

27 листопада одна з груп дружин мобілізованих опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації, а за кілька днів їх почали позначати як "фейкову організацію".

"Влада, скоріш за все, особливо побоюється будь-яких протестів родичів тих, хто мобілізований з вересня 2022 року і зараз вже більш як рік на фронті", – зазначає розвідка.

В одному з попередніх оглядів розвідка Британії розповідала, що незначне просування під Авдіївкою коштувало росіянам величезних втрат.

Тим часом в естонській розвідці вважають, що бюджет Росії на 2024 року дозволить їй витримувати поточну інтенсивність бойових дій у війні проти України.