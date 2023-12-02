ЗМІ: Ізраїль планує створити буферну зону на кордоні сектору Гази

Ізраїль планує створити буферну зону на кордоні сектору Гази, щоб запобігти майбутнім можливим атакам після завершення війни. Тель-Авів проінформував про свої плани низку арабських країн, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє інформагентство Reuters.

Радник із зовнішньої політики прем'єр-міністра Ізраїлю Офір Фальк заявив ЗМІ, що план базується на трирівневому процесі, зокрема: знищенні ХАМАСу, демілітаризації Гази й дерадикалізації анклаву. Ізраїль поінформував про ці плани Єгипет, Йорданію, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію і Туреччину.

Така ініціатива не свідчить про швидке припинення наступу Ізраїля, втім показує те, що він виходить за межі визнаних арабських посередників, таких як Єгипет або ж Катар, у своєму прагненні сформувати післявоєнний устрій Гази.

Представник ОАЕ зазначив, що його країна "підтримає будь-які майбутні післявоєнні домовленості, узгоджені всіма зацікавленими сторонами". Однак арабські країни назвали наміри Ізраїля знищити ХАМАС неможливими.

У минулому Ізраїль вже припускав можливість створення буферної зони всередині Гази. Ізраїльські війська вийшли з анклаву у 2005 році.

Один з американських чиновників підтвердив інформацію про те, що Ізраїль дійсно ділився ідеєю створити буферну зону. Водночас він зауважив, що Білий дім виступає проти будь-якого плану, який зменшує розмір палестинської території.