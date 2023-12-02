Беларускі Гаюн: Білорусь знову продовжила навчання з російськими військовими
Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 11 грудня, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Біларускі Гаюн".
"Полігон "Доманове" продовжує роботу без перерв, інші ж на вихідних 2 і 3 грудня", - пише пресслужба.
Навчання на полігонах продовжуються з 4 грудня й до:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 09.12;
- полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 11.12;
- полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 09.12;
- полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 08.12;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 08.12;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 08.12;
- 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 10.12;
- полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 09.12;
"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 84 тижні", - додає пресслужба.
Роль Білорусі у війні Росії проти України
Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.
Зокрема протягом війни росіяни використовували Білорусь для завдання ударів по нашій країні.