У Сухопутних військах розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку українські захисники намагаються переходити у наступи, якщо трапляється нагода, повідомляє Українська правда.

Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"Ситуація на Бахмутському напрямку досить активна, українські захисники відбили 21 ворожу атаку. Ворог активно використовує авіацію, якщо це дозволяє погода...

Бачимо, що на артилерійські обстріли погода не сильно впливає. Перед тим як здійснювати штурмові дії, російські окупанти активно обстрілюють українські позиції.

За його словами, бойові дії відбуваються на півдні та на півночі Бахмута.

Наші військові знаходяться в активній обороні, але за кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращують своє тактичне становище".

За словами Фітьо, російські окупаційні війська намагаються відбити попередньо втрачені свої позиції, успіхів у них немає.

Вони намагаються штурмувати групами "Шторм", "Шторм Z", "Шторм V", які сформовані з колишніх ув'язнених військовослужбовців-штрафників.