Адвокати Дубінського заявили про його побиття у СІЗО: поліція отримала заяву

Адвокати нардепа Олександра Дубінського заявили, що його побили у Київському СІЗО. Поліція отримала відповідну заяву, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Дубінського.

У публікації зазначається, що невідомі нібито напали на Дубінського в СІЗО, де той перебуває. За словами нардепа, була викликана "швидка", яка констатувала численні гематоми та підозру на перелом ребра.

Адвокати заявили, що чекають разом з парламентарем приїзду поліції, щоб скласти протокол про побиття.

За даними джерел в правоохоронних органах, до поліції надійшла відповідна заява. Правоохоронці прибули на місце, але їх поки не допускають.

Адвокати Дубінського вимагають ухвалити рішення про переведення народного депутата до слідчого ізолятора Служби безпеки України.

Справи проти Дубінського

Нагадаємо, 3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Правоохоронці зазначали що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану.

Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування.

На початку листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського у рамках іншої справи. З'ясувалося, що нардеп організував схему для виїзду за кордон родича його дружини. Той мав перегнати елітне авто Дубінського з Молдови до Відня.

Після чергових обшуків Служба безпеки України повідомила про підозру Дубінському ще й у державній зраді. За інформацією правоохоронців, нардеп міг входити до складу злочинної організації, яку сформувало російське Головне розвідувальне управління.

Суд у Києві 14 листопада обрав Дубінському новий запобіжний захід, а саме - утримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави.