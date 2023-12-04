Politico: Військова промисловість США не справляється з попитом на боєприпаси

Промисловість США не справляється зі світовим попитом на боєприпаси та інше озброєння, що пов'язане із вторгненням РФ до України.﻿ Про це повідомляє Politico, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Сполучені Штати підготували першу в історії Національну оборонно-промислову стратегію, яка має бути оприлюднена найближчими тижнями керівником закупівель Пентагону Вільямом ЛаПланте. Її ключове завдання – дати всебічний погляд на те, що потрібно Пентагону, щоб підвищити ефективність та швидкість виробництва озброєнь для потреб армії США.

У звіті зазначається, що пандемія Covid оголила вразливість ланцюжка постачання. Вторгнення Росії в Україну та напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль також продемонстрували "цілком інший набір промислових вимог та відповідних ризиків", оскільки США поспішають виробляти зброю для підтримки України та Ізраїлю.

"Стало ясно, що недостатні потужності виробництва та поставок на даний час є проблемою, що глибоко укорінилася, на всіх рівнях виробничих ланцюжків поставок" , - йдеться в доповіді.

У стратегії також йдеться, що для вирішення цієї проблеми міністерство оборони розвиватиме більш стійкі та інноваційні ланцюжки поставок, інвестуватиме в малий бізнес та приділятиме більше уваги інноваціям.

Крім того, у США визнають, що мають задіяти іноземних партнерів для задоволення попиту.