Ізраїльська армія розширила операції на весь сектор Гази

Армія оборони Ізраїлю оголосила в неділю, що Ізраїль розширює свої наземні операції на весь Сектор Гази, повідомляє Українська правда.

Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі на пресконференції заявив, що ЦАХАЛ відновлює і розширює наземну операцію проти опорних пунктів ХАМАС по всьому Секторі Гази.

Він також підкреслив "важливість авіаційної допомоги, що надається ВПС наземним силам", зазначивши, що авіаудари по штабах терористів, заводах з виробництва зброї, терористичних тунелях і місцях запуску ракет зменшують загрози наземній операції.