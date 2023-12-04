Ізраїльська армія розширила операції на весь сектор Гази
Армія оборони Ізраїлю оголосила в неділю, що Ізраїль розширює свої наземні операції на весь Сектор Гази, повідомляє Українська правда.
Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі на пресконференції заявив, що ЦАХАЛ відновлює і розширює наземну операцію проти опорних пунктів ХАМАС по всьому Секторі Гази.
Він також підкреслив "важливість авіаційної допомоги, що надається ВПС наземним силам", зазначивши, що авіаудари по штабах терористів, заводах з виробництва зброї, терористичних тунелях і місцях запуску ракет зменшують загрози наземній операції.
"Наша політика зрозуміла — ми силою завдамо удару по будь-якій загрозі, що виникне проти нашої території", – сказав Хагарі.