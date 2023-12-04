ISW: Війська РФ просунулися у кількох місцях під Авдіївкою
3 грудня російські війська провели наступальні операції поблизу Авдіївки і підтвердили наступ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Кадри, опубліковані 28 листопада та геолоковані 2 грудня, показують, що російські війська просунулися на захід від залізниці на північ від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).
Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).
Російські військові блогери стверджували 2 і 3 грудня, що російські сили просунулися на південь і південний схід від Степового, а деякі з них стверджували, що російські війська просунулися на 300 метрів поблизу населеного пункту.
Також вони стверджували 2 і 3 грудня, що російські війська просунулися на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) і на захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки) на північному фланзі Авдіївки, а також на південному фланзі в районі Первомайського та Сєверного. (6 км на захід від Авдіївки).
Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки) та Новокалинове; на південь від Тоненьке (5 км на захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського.
3 грудня російські джерела стверджували, що російські сили також атакували на північному фланзі з боку Кам’янки (5 км на північний схід від Авдіївки) і на південному фланзі поблизу промислової зони на південний захід від Авдіївки.
Російський військовий блогер заявив 2 грудня, що російські сили проводять розвідку та перегруповуються для відновлення штурмових операцій поблизу промислової зони на південний схід від Авдіївки.
Голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш 3 грудня заявив, що під час третьої хвилі штурму Авдіївки російські війська відкрили два додаткових напрямки наступу на промзону на південний схід від Авдіївки та зі Спартака (4 км на південь від Авдіївки), щоб відволікати українські сили. Барабаш також заявив, що російські сили чекають покращення погодних умов, щоб знову використовувати важку техніку в штурмах.
Ключові висновки ISW за 3 грудня
- Указ президента Росії Володимира Путіна від 1 грудня, ймовірно, є офіційним визнанням поточної чисельності російських військових, а не наказом негайно збільшити чисельність російського військового персоналу.
- Прикриття української протиповітряної оборони вздовж лінії фронту спонукає російські сили більше покладатися на дистанційні удари плануючими бомбами.
- Українські чиновники звернулися до міжнародних організацій з проханням розслідувати опубліковані 2 грудня відеоматеріали, на яких видно, як російські сили вбивають неозброєних українських солдатів, які здалися в полон.
- Російські війська завдали серії ракетних і безпілотних ударів у ніч з 2 на 3 грудня.
- Російський уряд, ймовірно, продовжує спроби цензурувати родичів мобілізованих російських військовослужбовців у соціальних мережах через стурбованість можливим негативним впливом їхніх протестів на поки що неоголошену президентську кампанію президента Росії Володимира Путіна у 2024 році.
- Відомий російський військовий блогер стверджував, що проводив "майстер-клас" для керівників преси та комунікаційного персоналу в російському державному оборонному конгломераті "Ростех", ймовірно, на підтримку зусиль, які дозволяють російському уряду нормалізувати війну без безпосереднього залучення Кремля.
- "Майстер-клас" військових блогерів представляє шлях, за допомогою якого Кремль може додатково отримати вигоду від них, і показує, як можливі фінансові стимули можуть пом’якшити критику військових блогерів на адресу російського керівництва.
- Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецької і Запорізької області, на заході Запорізької області і просунулися в районі Авдіївки.
- Росія продовжує використовувати Російську православну церкву (РПЦ), щоб прививати російським дітям російський націоналізм і в довгостроковій перспективі формувати силу.
- Російські окупаційні чиновники продовжують зміцнювати підтримувану Кремлем партію "Єдина Росія" в окупованій Україні перед виборами президента Росії в березні 2024 року.