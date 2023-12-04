ISW: Війська РФ просунулися у кількох місцях під Авдіївкою

3 грудня російські війська провели наступальні операції поблизу Авдіївки і підтвердили наступ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Кадри, опубліковані 28 листопада та геолоковані 2 грудня, показують, що російські війська просунулися на захід від залізниці на північ від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).

Російські військові блогери стверджували 2 і 3 грудня, що російські сили просунулися на південь і південний схід від Степового, а деякі з них стверджували, що російські війська просунулися на 300 метрів поблизу населеного пункту.

Також вони стверджували 2 і 3 грудня, що російські війська просунулися на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) і на захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки) на північному фланзі Авдіївки, а також на південному фланзі в районі Первомайського та Сєверного. (6 км на захід від Авдіївки).

Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки) та Новокалинове; на південь від Тоненьке (5 км на захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського.

3 грудня російські джерела стверджували, що російські сили також атакували на північному фланзі з боку Кам’янки (5 км на північний схід від Авдіївки) і на південному фланзі поблизу промислової зони на південний захід від Авдіївки.

Російський військовий блогер заявив 2 грудня, що російські сили проводять розвідку та перегруповуються для відновлення штурмових операцій поблизу промислової зони на південний схід від Авдіївки.

Голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш 3 грудня заявив, що під час третьої хвилі штурму Авдіївки російські війська відкрили два додаткових напрямки наступу на промзону на південний схід від Авдіївки та зі Спартака (4 км на південь від Авдіївки), щоб відволікати українські сили. Барабаш також заявив, що російські сили чекають покращення погодних умов, щоб знову використовувати важку техніку в штурмах.

Ключові висновки ISW за 3 грудня