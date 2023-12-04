Курс валют НБУ на 4 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 4 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 3 грудня досяг рівня 36.46 за 1 долар.
Курс євро знизився на 7 коп. до 39.66 за 1 євро.
Курс рубля знизився до позначки 4.04 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 46.08 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 41.61 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 9.13 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.460 600
|EUR
|Євро
|39.658 200
|RUB
|рубль
|0.403 870
|GBP
|Фунт стерлінгів
|46.075 300
|CHF
|Швейцарський франк
|41.609 800
|PLN
|Польський злотий
|9.127 700