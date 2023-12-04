Close button

Курс валют НБУ на 4 грудня

Курс валют НБУ на 4 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 4 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 3 грудня досяг рівня 36.46 за 1 долар.

Курс євро знизився на 7 коп. до 39.66 за 1 євро.

Курс рубля знизився до позначки 4.04 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 46.08 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 41.61 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 9.13 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.460 600 +0.107
EUR Євро 39.658 200 --0.065
RUB рубль 0.403 870 --0.006
GBP Фунт стерлінгів 46.075 300 +0.094
CHF Швейцарський франк 41.609 800 +0.075
PLN Польський злотий 9.127 700 --0.011

Новини

Популярні теми форуму

analytics