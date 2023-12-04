Окупанти вночі атакували Україну: ППО збила 18 безпілотників і ракету
У ніч на 4 грудня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та керованою авіаційною ракетою. Сили ППО збили 18 "Шахедів" та ракету.
Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.
Загалом росіяни запустили 23 ударні дрони з мису Чауда в окупованому Криму. Керовану авіаційну ракету Х-59 випустили з повітряного простору окупованої Херсонщини.
"В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59", – йдеться в повідомленні.
У Повітряних силах зазначають, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях України.
До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.