Окупанти вночі атакували Україну: ППО збила 18 безпілотників і ракету

У ніч на 4 грудня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та керованою авіаційною ракетою. Сили ППО збили 18 "Шахедів" та ракету.

Про це йдеться﻿ в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом росіяни запустили 23 ударні дрони з мису Чауда в окупованому Криму. Керовану авіаційну ракету Х-59 випустили з повітряного простору окупованої Херсонщини.

"В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59" , – йдеться в повідомленні. ﻿

У Повітряних силах зазначають, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях України.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.