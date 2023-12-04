Українці зменшили купівлю валюти в банках – НБУ

Населення України в листопаді 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,599 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,221 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 622 млн доларів.﻿ Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Таким чином, у листопаді українці скоротили купівлю доларів після того, як минулого місяця вони купили максимальний з лютого 2014 року обсяг валюти.

Дані показують, що менше половини валюти (247 млн доларів) було куплено населенням у безготівковій формі.

Всього з початку 2023 року українці продали 16,652 млрд доларів і купили 20,418 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 3,767 млрд доларів.

Ситуація на ринку

Курс долара протягом листопада на готівковому ринку коливався у вузькому діапазоні - 37,50-37,70 грн/долар (продаж). Курс майже виключно залежить від міжбанківського безготівкового, що контролюється НБУ.

Крім того, НБУ з 1 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків та небанківських фінустанов на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Раніше банки могли продавати валюту обсягом раніше купленої в населення. Також банки могли продавати громадянами на 50 тисяч гривень на місяць безготівкової валюти та на 200 тисяч гривень на тримісячний депозит (з наступною конвертацією).

Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом і продавати її на готівковому ринку. Це має призвести до зближення міжбанківського (36,50 грн/долар) та готівкового курсів (37,50 грн/долар). Не виключено, що обидва показники зростатимуть наприкінці року.

Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14,461 млрд доларів і купило на 15,341 млрд доларів. Чиста покупка склала 880 млн доларів.

За 2021 рік населення продало валюти на 26,208 млрд доларів і купило на 24,614 млрд доларів. Чистий продаж склав 1,594 млрд доларів.