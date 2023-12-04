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РФ за добу втратила майже 800 військових, 12 артсистем і 22 безпілотники – Генштаб

РФ за добу втратила майже 800 військових, 12 артсистем і 22 безпілотники – Генштаб
Фото: Facebook

Упродовж минулої доби російські війська втратили в Україні приблизно 770 осіб особового складу, 5 танків, 12 артилерійських систем, 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 332 810 (+770) осіб,
  • танків − 5 580 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 10 401 (+5) од,
  • артилерійських систем − 7 961 (+12) од,
  • РСЗВ − 913 (+0) од,
  • засобів ППО − 602 (+0) од,
  • літаків − 323 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 017 (+22) од,
  • крилатих ракет − 1 569 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 451 (+19) од,
  • спеціальної техніки − 1 141 (+1) од.

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