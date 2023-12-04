РФ за добу втратила майже 800 військових, 12 артсистем і 22 безпілотники – Генштаб
Упродовж минулої доби російські війська втратили в Україні приблизно 770 осіб особового складу, 5 танків, 12 артилерійських систем, 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 332 810 (+770) осіб,
- танків − 5 580 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 10 401 (+5) од,
- артилерійських систем − 7 961 (+12) од,
- РСЗВ − 913 (+0) од,
- засобів ППО − 602 (+0) од,
- літаків − 323 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 017 (+22) од,
- крилатих ракет − 1 569 (+0) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 451 (+19) од,
- спеціальної техніки − 1 141 (+1) од.