У ДПСУ очікують зростання потоку людей на кордоні на свята

Українські прикордонники готові збільшити кількість інспекторських груп у випадку зростання потоку громадян, які бажатимуть перетнути кордон у різдвяно-новорічний період, а українцям радять слідкувати за рівнем завантаженості пунктів пропуску.﻿﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Звісно, ми очікуємо, що пасажиропотік зросте ближче до новорічно-різдвяних свят. Зараз він є не таким інтенсивним, як буває або в літній період, або в період Різдва чи Нового року. Зараз за добу кордон перетинає близько 70-75 тисяч осіб у будні дні і близько 80-ти тисяч у вихідні дні. Якщо пригадати минулий рік і новорічно-різдвяний період, то пасажиропотік може зрости і до 100 тисяч осіб за добу, а в окремі дні може досягати і 120 тисяч осіб за добу в обидва боки.

Це, звісно, буде і збільшення інтенсивності (руху), і можливо, збільшення (кількості) транспортних засобів, які очікуватимуть у чергах на перетин кордону. На такий період як Державна прикордонна служба, так і суміжні країни збільшують кількість інспекторських груп для того, щоб максимально швидко забезпечувати оформлення громадян на кордоні" , – повідомив Демченко.

Демченко порадив громадянам, коли почне зростати пасажиропотік, цікавитися інформацією про стан завантаженості пунктів пропуску як із боку України на виїзд, так і з боку сусідніх країн на в’їзд до України, щоб обрати найменш завантажені напрямки і не очікувати в чергах на кордоні для оформлення.