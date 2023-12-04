"Шахеди" атакували Івано-Франківщину, в області працювала ППО – ОВА
Уночі 4 грудня ударні безпілотники Shahed намагалися атакувати критичну інфраструктуру в Івано-Франківській області. Сили ППО збили ворожі дрони.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області. На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань", – йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що на місці падіння уламків працюють відповідні служби.
"Надалі продовжуємо працювати над підсиленням наших вогневих точок, щоб не дати ворогу жодного шансу знищити нашу інфраструктуру та зруйнувати об'єкти життєзабезпечення області", – зазначила Онищук.