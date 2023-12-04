Зеленський комунікує з деякими командувачами ЗСУ в обхід Залужного – ЗМІ

За інформацією від джерел, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід головкома Валерія Залужного, що заважає Залужному командувати всією армією, повідомляє Українська правда.

"Розумієте, часом є враження, що Зеленський має два види ЗСУ: "хороші", якими командує Сирський та інші фаворити, і "погані", які підпорядковуються Залужному. Це дуже демотивує головкома і головне – заважає командувати всією армією" , – розповіло джерело з близького оточення Залужного.

Відзначається, що Зеленський фактично створив паралельні треки для спілкування з командувачами різних родів військ, яке відбувається в обхід Залужного.

Наприклад, із командувачами Сухопутних військ Олександром Сирським чи Повітряних сил Миколою Олещуком.

Прямий контакт із командувачами пришвидшує роботу для президента, але дестабілізує роботу головкома ЗСУ, який дізнається частину інформації від своїх формальних підлеглих хіба на ставках, якщо дізнається взагалі.

Іншим прикладом політичної поведінки Зеленського стала гучна медійна історія щодо чистки серед обласних військкомів. Після розслідування щодо нечуваного збагачення на війні одеського військкома, президент поставив вимогу звільнити всіх керівників обласних центрів комплектації та перевірити їхні статки.

"Керівник ДБР Сухачов прийшов влітку на Ставку і почав доповідати, як класно звільнили воєнкомів. І після нього слово дали Залужному, який прям вишукано його мокнув: "Хочу подякувати правоохоронцям, тема корупції важлива. Але також хочу озвучити свіжі дані по мобілізації". А там різке падіння по всіх областях" , – розповідає на умовах анонімності один із учасників того засідання.

Тобто те, що з політичної точки зору виглядало швидким і рішучим виконанням запиту суспільства на справедливість, насправді мало складні наслідки з точки зору військової.

Подібний ефект мають і кадрові перестановки, як звільнення командувача ССО Хоренка, командувачки медсил Остащенко чи можлива відставка командувача Об'єднаних сил Наєва.

Усі ці військові з орбіти головкома Залужного, і їхнє звільнення вносить нестабільність у командну вертикаль. Кримінальна справа проти Наєва за оборону півдня, яку у Залужного розцінюють як спробу підібратись саме до нього – ще одна глава в цій історії.

Але найбільше градус напруги між президентом і головкомом ЗСУ піднявся після початку контрнаступу на півдні.

ОПУ регулярно замовляє соціологію щодо політичних настроїв українців, а показники Залужного стабільно ростуть і ростуть.

Днями один із "офісних" telegram-каналів показав президентські політичні рейтинги, в яких Зеленський у першому турі отримує близько 47% голосів серед тих, хто визначився.

УП мала можливість ознайомитись із повними даними того дослідження, проведеного, але не опублікованого групою "Рейтинг". І головнй графік стосується не того, що чинний президент виходить у другий тур із генералом Залужним, а того, що цей другий тур Зеленський може не виграти.