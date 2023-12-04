У Латвії заборонять запускати новорічні салюти за московським часом

У латвійському місті Огре встановлять часовий інтервал для феєрверків у новорічну ніч, який не співпадатиме із салютом у Росії, повідомляє Ділова столиця.

У муніципалітеті пояснили, що багато місцевих жителів запускають салюти вже о 23:00 31 грудня (відповідає опівночі за Москвою). Однак подібні дії "не відповідають цінностям більшої частини латвійського суспільства" та "несуть загрозу національній безпеці".

Закон "Про обіг піротехнічної продукції" передбачає адміністративну відповідальність за порушення у вигляді штрафу від 35 до 1400 євро. Мешканці можуть подати свої думки та пропозиції щодо проєкту обов’язкових нормативних актів у письмовій формі до муніципалітету до 15 грудня.