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Які авто найбільше купували у листопаді – топ-10 моделей

Які авто найбільше купували у листопаді – топ-10 моделей
Фото: harry_nl

У листопаді понад 34% ринку нових легковиків сформували десять найпопулярніших в Україні моделей. Найпопулярнішим залишається компактний кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє﻿ асоціація Укравтопром.

До лідерської десятки повернувся KIA Sportage.

Десятка бестселерів в листопаді 2023 року:

  1. Renault Duster - 355 од.;
  2. Volkswagen ID.4 - 297 од.;
  3. Toyota RAV-4 - 252 од.;
  4. Nissan Qashqai - 204 од.;
  5. Toyota Land Cruiser Prado - 146 од.;
  6. Skoda Karoq - 140 од.;
  7. Mazda CX5 - 128 од.;
  8. Skoda Kodiaq - 127 од.;
  9. KIA Sportage - 102 од.;
  10. Mercedes-Benz GLE - 102 од.

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