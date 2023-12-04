Які авто найбільше купували у листопаді – топ-10 моделей
У листопаді понад 34% ринку нових легковиків сформували десять найпопулярніших в Україні моделей. Найпопулярнішим залишається компактний кросовер Renault Duster.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
До лідерської десятки повернувся KIA Sportage.
Десятка бестселерів в листопаді 2023 року:
- Renault Duster - 355 од.;
- Volkswagen ID.4 - 297 од.;
- Toyota RAV-4 - 252 од.;
- Nissan Qashqai - 204 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 146 од.;
- Skoda Karoq - 140 од.;
- Mazda CX5 - 128 од.;
- Skoda Kodiaq - 127 од.;
- KIA Sportage - 102 од.;
- Mercedes-Benz GLE - 102 од.