Ціни на нафту продовжують знижуватися, попри обмеження видобутку

Ціни на нафту продовжують знижуватися у понеділок після падіння у п'ятницю і за підсумками минулого тижня, попри рішення ОПЕК+ про продовження обмежень видобутку, повідомляє Enkorr.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 за київським часом становить $78,26 за барель, що на $0,62 (0,79%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії. У п'ятницю ціна цих контрактів впала на $1,98 (2,5%), до $78,88 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) здешевшали на цей час на $0,51 (0,69%), до $73,56 за барель. За підсумками попередніх торгів, вартість цих контрактів впала на $1,89 (2,5%), до $74,07 за барель.

Минулого тижня як Brent, так і WTI втратили в ціні близько 2%.

Як повідомлялося, ОПЕК+ не стала змінювати офіційні квоти на видобуток за підсумками засідання. При цьому окремі країни групи добровільно скоротять виробництво на 2,2 млн барелів на добу (б/д) у першому кварталі 2024 року. Саудівська Аравія знизить видобуток на 1 млн б/д, Ірак – на 223 тис. б/д, ОАЕ – на 163 тис. б/д, Кувейт – на 135 тис. б/д, Казахстан – на 82 тис. б/д , Алжир – на 51 тис. б/д, Оман – на 42 тис. б/д.

Росія продовжить і поглибить чинні обмеження на експорт. До кінця 2023 року діє обмеження на рівні 300 тис. б/д на експорт нафти й нафтопродуктів порівняно з травнем-червнем 2023 року.

"Схоже, трейдери або не вірять у те, що країни ОПЕК+ дотримуватимуться узгоджених умов, або не вважають скорочення видобутку достатнім" , – зазначає головний аналітик OANDA Крейг Ерлам, слова якого наводить Market Watch.

Експерти також зазначають "сигнали розколу всередині альянсу, які можуть вплинути на його здатність досягти поставленої мети, не кажучи вже про подальше скорочення видобутку".