Залужний скаржився очільнику Пентагону на Офіс президента – джерела

Під час візиту глави Пентагону Ллойда Остіна йому озвучили, що Україна потребує 17 мільйонів снарядів, а для деокупації всієї території України потрібно сил і засобів на 350-400 мільярдів доларів, повідомляє Українська правда.

"За даними УП, розрахунки Генерального штабу показують, що для виконання завдання президента зі звільнення всієї території України потрібно сил і засобів на 350-400 мільярдів доларів" , – йдеться в статті видання.

Деякими ідеями планування Генштаб поділився з Остіном під час його візиту в Київ у листопаді.

"Остіну озвучили потребу в 17 мільйонів снарядів. Він, м'яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів", – сказав один із високопосадовців Сил оборони.

Крім того, за словами джерела, Остін також розповів, що Залужний скаржився йому на втручання ОП:

"Остін потім нам же розказував, що Залужний скаржився, як йому заважають, що Офіс не такий, той не такий, інший не такий. Ну ясно, що й президент про такі розмови дізнався. І вони не сприяють довірі".

Водночас, в ОП хилюються, що звільнення Залужного посприяє його політичній кар'єрі.

Співрозмовники видання на Банковій це чудово розуміють, тому значна частина команди президента Володимира Зеленського категорично проти відставки нинішнього головкома.