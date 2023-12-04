На Закарпатті фіксують зменшення черг вантажівок на кордоні – митниця

На Закарпатті митники фіксують зменшення черг вантажівок на кордоні в межах області. Про це заявила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, повідомляє Укрінформ.

"Перед пунктами пропуску на кордоні в межах Закарпатської області фіксуємо зменшення черг вантажівок на КПП "Тиса" (кордон з Угорщиною - ред.) та КПП "Ужгород" (кордон зі Словаччиною - ред.)" , - сказала вона.

Так, станом на ранок понеділка 4 грудня із боку Угорщини на в'їзд в Україну очікують 780 вантажівок, з боку Словаччини - 700.

"Разом із тим, фіксуємо деяке збільшення черги на в'їзд в Україну з боку Румунії на КПП "Дякове" - там зараз 240 вантажівок в черзі, у неділю 3 грудня було 250, а ще в суботу - лише 150 фур" , - повідомила вона.

Загалом за минулу добу Закарпатська митниця оформила на в'їзд в Україну майже 700 вантажівок: 398 на КПП "Тиса", на КПП " Ужгород" - 172 вантажівки та 123 на КПП "Дяково".

Нагадаємо, 1 грудня словацькі перевізники приєдналися до польських колег та розпочали блокування вантажівок на в'їзд в Україну зі свого боку кордону. На час початку акції словацьких перевізників в черзі перед кордоном стояло 900 вантажівок.