Президент Болгарії ветував передачу Україні 100 БТР

Президент Болгарії Румен Радев ветував ухвалений парламентом законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною щодо постачання Києву бронетранспортерів, повідомляє Європейська правда.

Своє рішення Радев мотивував тим, що "депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі".

Через це, вважає болгарський президент, депутати не мали можливості об'єктивно оцінити, чи є надана техніка застарілою та необхідною.

Радев підкреслює, що не були враховані ні завдання воєнного часу, покладені на МВС, ні потреби Головних управлінь прикордонної поліції та пожежної безпеки і безпеки населення.

За його словами, надана Україні броньована транспортна техніка могла б бути використана саме для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків, у тому числі у важкодоступних районах.

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом" , – зазначив Радев.

Нагадаємо, 22 листопада Національні збори Болгарії ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

Угода була укладена ще в липні цього року, в серпні її підписали у Софії, а 13 листопада – в Україні. Оскільки вона стосується військово-технічного співробітництва, її повинен був додатково ратифікувати парламент Болгарії.

Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Це перший випадок, коли болгарська сторона передала б броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.