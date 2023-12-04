Зліт МіГ-31К: у ЗСУ назвали умову, за якої не оголошуватимуть тривогу

Повітряні сили України не будуть оголошувати тривогу, якщо російський МіГ не становить загрози. Але точно дізнатися про це не завжди можливо. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

За його словами, партнери країн НАТО намагаються якомога швидше й якомога повніше інформувати Київ про той чи інший проліт МіГ-31К. "Плюс є наша розвідка. Але не завжди є інформація, з ракетою він летить чи без, чи це просто переліт, чи це бойовий виліт, чи просто тренувальний політ" , - повідомив Ігнат.

"Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози - тоді, звичайно, не буде оголошуватись тривоги" , - сказав він.

Речник також повідомив, що три основні аеродроми, з яких злітають МІГи, це Саваслейка, Моздок і Ахтубінськ.

Щодо доручення президента Володимира Зеленського знайти рішення щоб кількагодинні польоти МіГів не паралізували всю Україну і зокрема столицю, Ігнат заявив, що "це питання не зовсім до нас".