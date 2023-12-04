СБУ затримала коригувальника удару РФ по університету в Києві

У Києві затримали агента ФСБ, який тогоріч скорегував ворожий ракетний удар по одному з місцевих вишів. Зрадником виявився 40-річний мешканець столиці, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Саме за його координатами 31 грудня 2022 року агресор завдав ракетного удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка" , - йдеться в повідомленні СБУ.

Крім того, зловмисник розвідував місця локацій особового складу та техніки ЗСУ на території столиці та у Житомирській області.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 40-річний мешканець столиці, якого затримали в його помешканні у Києві.

"Щоб сприяти агресору у війні проти України, наприкінці минулого року він оформив статус "волонтера" та виїхав до Росії через треті країни" , - інформує СБУ.

Під час перетину кордону з РФ чоловік заявив кадровому співробітнику ФСБ про готовність співпраці. На підтвердження своєї "відданості" окупантам, киянин одразу передав їм координати, за якими, нібито, дислокувався один із підрозділів Сил оборони в столичному регіоні.

Вже через декілька днів загарбники здійснили по цій "локації" повітряну атаку.

Після цього ФСБ доставила свого агента до Москви, де його детально проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань. Потім зрадника відправили в Україну для збору розвідданих.

"Взамін йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну "евакуацію" до країни-агресора" , - розповіли в СБУ.

В столиці він самостійно проводив візуальне спостереження та фотофіксацію українських об’єктів під час прогулянок містом, а для отримання даних в Житомирській області використовував своїх родичів.

Наразі фігуранта затримано за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Атака РФ по Києву 31 грудня 2022 року

Нагадаємо, у переддень Нового року під час масштабної повітряної тривоги у Києві пролунала серія потужних вибухів. Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих та 1 загиблого. Було пошкоджено готель. Зокрема, внаслідок потужних обстрілів столиці було пошкоджено і понад 12 об'єктів КНУ ім. Тараса Шевченка.

Того ж дня внаслідок масованої ракетної атаки на Київ було пошкоджено Палац "Україна".

Згодом стало відомо, що кількість жертв масованого обстрілу зросла до двох осіб, після того, як в лікарні від отриманих травм помер один з постраждалих.