Ще один нардеп складає повноваження

Народний депутат Дмитро Шпенов написав заяву про складання своїх повноважень. Про це заявив голова Верховної ради Руслан Стефанчук, повідомляє Укрінформ.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Шпенова Дмитра Юрійовича про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України" , – поінформував він.

Спікер українського парламенту зауважив, що заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні Ради.

У 2019 році Дмитро Шпенов був обраний до Верховної Ради 9-го скликання як безпартійний самовисуванець за 37-м округом (Дніпропетровська область). Позафракційний. Член Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний Блок". Член Комітету з питань правової політики.