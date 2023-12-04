Британська розвідка назвала нову кількість втрат РФ в Україні

Розвідувальне співтовариство Міноборони Британії оприлюднило нову оцінку втрат російської сторони у війні в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному огляді британського міністерства щодо російсько-української війни.

У період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року, згідно з повідомленням, офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, зазнали втрат від 180 тисяч до 240 тисяч людей пораненими і близько 50 тисяч вбитими.

Найманці групи Вагнера, ймовірно, зазнали втрат у 40 тисяч пораненими та 20 тисяч убитими.

Таким чином, загалом російська сторона, ймовірно, зазнала втрат від 220 тисяч до 280 тисяч пораненими та близько 70 тисяч убитими, зазначили британські аналітики. А загальні втрати російських бійців становлять від 290 тисяч до 350 тисяч людей. Медіана цього діапазону становить 320 тисяч загальних втрат російської сторони.

Як наголосили британські аналітики, навіть серед російських офіційних осіб, ймовірно, існує низький рівень розуміння загальних цифр втрат через довготривалу культуру нечесної звітності у збройних силах.

Станом на 4 грудня Генштаб ЗСУ оцінює загальні бойові втрати росіян у близько 332 810 осіб.

У середині листопада видання The Guardian навело оцінку західних посадовців, за якою загальні втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну оцінюють в 300-400 тисяч.

До числа втрат росіян в Україні західні посадовці віднесли вбитих і поранених, не уточнивши, яку частку становлять саме безповоротні втрати.