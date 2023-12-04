У розвідці не підтверджують ліквідацію військових РФ, які розстріляли українських полонених

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов каже, що наразі не може підтвердити, що Сили оборони ліквідували всіх російських окупантів, причетних до ймовірного розстрілу беззбройних українських воїнів біля Степового Донецької області, повідомляє Радіо Свобода.

"Зараз важко сказати, що тих саме (причетних до розстрілу військових РФ – ред.). Але ситуація під Авдіївкою і даним конкретно населеним пунктом дуже динамічна. І так, є інформація, це непоодинокі випадки, коли укріплення переходять з рук у руки. Проте стверджувати, що саме тих ліквідовано, ми зараз не можемо. Цей момент треба додатково верифікувати" , – зазначив Юсов.

Немає, за даними Юсова, і деталей щодо того, представники яких саме підрозділів російської армії могли це вчинити. Представник ГУР називає таку інформацію "чутливою" і каже, що в ході розслідування всі деталі будуть повідомлятися.

Раніше в мережі з’явилось відео, як російські військові стратили двох бійців ЗСУ, які здались у полон. Через такі дії Україна звернеться до ООН та Червоного Хреста, зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він назвав це порушенням Женевських конвенцій та виявом "неповаги до міжнародного гуманітарного права".

Ймовірну страту українських військових підтвердили у Центрі стратегічних комунікацій Збройних сил України, заявивши що Росія вчергове порушила закони і звичаї війни, норми міжнародного права. Офіс генпрокурора України повідомив про початок розслідування злочину.

Також очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону напередодні заявив, що Сили оборони атакували цю позицію, зайняту армією РФ. За інформацією посадовця, російське угруповання там було ліквідоване.

Російська сторона на звинувачення поки ніяк не реагувала.

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