Сі Цзіньпін заявив про "значне зміцнення" політичної взаємодії з Білоруссю

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що за останній рік політична взаємодовіра між Китаєм і Білоруссю значно зміцнилася й Пекін готовий і надалі посилювати стратегічну координацію з Мінськом. Про це йдеться в повідомленні МЗС КНР про переговори Сі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Пекіні, повідомляє Укрінформ.

"За останній рік політична взаємодовіра між двома країнами ще більше зміцнилася, а міжнародна співпраця стала тіснішою" , - сказав Сі.

За його словами, Китай завжди розглядав відносини з Мінськом зі стратегічної та довгострокової перспективи, рішуче підтримує Білорусь розвитку, який відповідає її національним умовам, і виступає проти втручання зовнішніх сил у внутрішні справи Білорусі.

При цьому Сі назвав Китай і Білорусь "важливими силами, які беруть участь у реформуванні та побудові глобальної системи управління" і пообіцяв посилювати координацію в рамках багатосторонніх механізмів, таких як ООН і Шанхайська організація співробітництва.

"Китай готовий і надалі зміцнювати стратегічну координацію з Білоруссю, сприяти практичному співробітництву та продовжувати поглиблювати китайсько-білоруські відносини" , - додав лідер Китаю.

Лукашенко, своєю чергою, зазначив, що під керівництвом Сі Китай досяг великих успіхів у розвитку та запевнив, що Білорусь неухильно розвиватиме дружні відносини з Китаєм.

У повідомленні не йдеться про результати переговорів, домовленості чи рішення, лише зазначається, що очільники Китаю і Білорусі обговорили будівництво глобальної інфраструктурної ініціативи Пекіна "Один пояс, один шлях", та згадується, що двоє також "обмінялися думками стосовно української кризи та інших питань".