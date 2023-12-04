Окупанти чекають на сприятливу погоду для застосування техніки під Авдіївкою – ГВА

Російські окупанти чекають сприятливої погоди, щоб застосувати техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Минула доба і сьогодні вже почалося дуже багато артилерійських обстрілів, зі ствольної та реактивної артилерії, мінометних обстрілів дуже багато. Ну і звичайно, що штурмових дій також додалося. Вчора і сьогодні їх на порядок більше, ніж позаминулу добу" , - розповів Барабаш.

За його словами, третя хвиля штурмових дій відрізняється від двох попередніх тим, що вони умовно "відкрили" два нових напрямки.

"Це не нові, вони й були й раніше, і ворог там дуже часто якісь активності проводив, але ж не так, як по інших напрямках. Мова йде про напрямок з Донецька через Спартак, і другий - з Ясинуватої на "промку" , - пояснив начальник МВА.

Він додав, що росіяни намагаються розтягнути увагу по всій лінії оборони, намагаючись відволікти ЗСУ від пріоритетних для них напрямків.