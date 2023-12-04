Окупанти чекають на сприятливу погоду для застосування техніки під Авдіївкою – ГВА
Російські окупанти чекають сприятливої погоди, щоб застосувати техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Минула доба і сьогодні вже почалося дуже багато артилерійських обстрілів, зі ствольної та реактивної артилерії, мінометних обстрілів дуже багато. Ну і звичайно, що штурмових дій також додалося. Вчора і сьогодні їх на порядок більше, ніж позаминулу добу", - розповів Барабаш.
За його словами, третя хвиля штурмових дій відрізняється від двох попередніх тим, що вони умовно "відкрили" два нових напрямки.
"Це не нові, вони й були й раніше, і ворог там дуже часто якісь активності проводив, але ж не так, як по інших напрямках. Мова йде про напрямок з Донецька через Спартак, і другий - з Ясинуватої на "промку", - пояснив начальник МВА.
Він додав, що росіяни намагаються розтягнути увагу по всій лінії оборони, намагаючись відволікти ЗСУ від пріоритетних для них напрямків.
"Скоріш за все, вони чекають більш сприятливих погодних умов, щоб застосувати на цих напрямках знову техніку так кількісно, як вони це робили у двох попередніх хвилях", - зазначив Барабаш.