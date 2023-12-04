Орбан хоче виключити питання переговорів з Україною з саміту ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен навіть розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, повідомляє Європейська правда.
Орбан розмістив у своєму офіційному акаунті відеоролик з коментарем, у якому назвав пропозицію Єврокомісії щодо вступу України "необґрунтованою та погано підготовленою".
"Цьому (питанню. – Ред.) не місце на порядку денному грудневої Європейської ради", – додав угорський прем’єр.
У відеоролику глава уряду Угорщини зазначив, що пропозиція ЄК про початок переговорів з Україною не відповідає інтересам "багатьох країн-членів", зокрема Угорщини.
"Комісія повинна зрозуміти, що її відповідальністю є погана підготовка зустрічі. Візьміть її (пропозицію. – Ред.) назад, підготуйте належним чином і поверніться, коли буде досягнуто згоди", – заявив Орбан.
Орбан категорично виступив проти початку переговорів про вступ України після того, як Європейська комісія дала своє зелене світло в листопаді.
Днями Орбан заявив, що Євросоюз повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а до розмов про переговори про членство повернутись "за 5-10 років".