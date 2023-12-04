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Орбан хоче виключити питання переговорів з Україною з саміту ЄС

Орбан хоче виключити питання переговорів з Україною з саміту ЄС
Фото: facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен навіть розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, повідомляє Європейська правда.

Орбан розмістив у своєму офіційному акаунті відеоролик з коментарем, у якому назвав пропозицію Єврокомісії щодо вступу України "необґрунтованою та погано підготовленою".

"Цьому (питанню. – Ред.) не місце на порядку денному грудневої Європейської ради", – додав угорський прем’єр.

У відеоролику глава уряду Угорщини зазначив, що пропозиція ЄК про початок переговорів з Україною не відповідає інтересам "багатьох країн-членів", зокрема Угорщини. 

"Комісія повинна зрозуміти, що її відповідальністю є погана підготовка зустрічі. Візьміть її (пропозицію. – Ред.) назад, підготуйте належним чином і поверніться, коли буде досягнуто згоди", – заявив Орбан.

Орбан категорично виступив проти початку переговорів про вступ України після того, як Європейська комісія дала своє зелене світло в листопаді.

Днями Орбан заявив, що Євросоюз повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а до розмов про переговори про членство повернутись "за 5-10 років".

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