У Повітряних силах пояснили, чому окупанти атакують Старокостянтинів

Останнім часом російські війська часто атакують Старокостянтинів у Хмельницькій області, адже там знаходиться аеродром базування літаків тактичної авіації української армії. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, у Старокостянтинові знаходиться аеродром базування наших літаків тактичної авіації.

"Відповідно, це становить для росіян інтерес. У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше" , - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, з листопада практично щодня російські війська атакують Хмельницьку область безпілотниками. Так, вночі 3 та 4 грудня російські війська запускали до Хмельницької області дрони-камікадзе. У регіоні працювали сили ППО.