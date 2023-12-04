Україна створює нову модифікацію ракети "Нептун" – Міноборони
В Україні розробляють нову модифікацію ракети для ракетного комплексу "Нептун". Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, повідомляє Армія Інформ.
За його словами зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого "Нептуна".
"Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун", — коротко зазначив він.
Гаврилюк інших деталей не навів.
Також він заявив, що працюють над зміцненням системи ППО.
"Наразі про це ми не можемо говорити докладно, скажу лише, що триває робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів "Бук" та С-300", – додав він.