Міненерго: В Україні немає дефіциту в енергосистемі

Дефіциту електроенергії в Україні немає, обмеження в електропостачанні не застосовуються в жодній з областей. Про це заявили в Міністерстві енергетики, повідомляє Радіо Свобода.

За даними відомства, попри те, що у короткостроковий ремонт виведено 2 блоки і 2 корпуси ТЕС, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб споживачів.

"Для забезпечення необхідних обсягів виробництва використовуються резервні потужності. Додатково ввімкнено з резерву до роботи 1 блок на ТЕС, ще 2 корпуси ТЕС будуть підключені протягом дня" , – йдеться у повідомленні.

У Міненерго додають, що усі відключення пов’язані виключно з негодою та бойовими діями.

Минулого тижня ускладнення погодних умов, окрім російських обстрілів, спричинило проблеми з електропостачанням. Сотні населених пунктів залишилися без світла. Компанія "Укренерго" повідомляла про дефіцит в енергосистемі і закликала громадян економити електроенергію.

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