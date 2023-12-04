В РФ підтвердили загибель на війні генерал-майора Завадского

Російський генерал-майор, заступник командувача 14 армійського корпусу Північного флоту Володимир Завадський загинув на війні в Україні.﻿ Про це заявив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв, повідомляє Ділова столиця.

"На бойовому посту у зоні проведення "спецоперації" (так у Росії називають війну проти України – ред.) загинув заступник командувача 14 армійського корпусу Північного флоту генерал-майор Володимир Завадський" , – написав Гусєв.

Також він повідомив, що до серпня 2021 року Завадський командував 4 гвардійською Кантемирівською танковою дивізією, "з якою у Воронезькій області налагоджені давні добрі стосунки".

Подробиць загибелі Завадського губернатор не розкрив.

Раніше російські Telegram-канали писали, що він нібито підірвався на міні неподалік від селища Кринки, що на лівому березі Херсонської області.