Блокування польського кордону: в черзі стоять 2500 вантажівок

Станом на 4 грудня у чергах на перетин кордону з Польщі в Україну очікують 2500 вантажівок. Блокування триває.﻿ Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"На напрямках, де блокування польськими перевізниками продовжується, за інформацією польських прикордонників, станом на ранок в чергах очікують 2500 вантажівок: "Ягодин" – 520, "Рава-Руська" – 880, "Краківець" –500, "Шегині" – 600" , - повідомив він.

Крім того, триває і блокування словацького кордону. Станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 650 вантажівок. На кордоні з Угорщиною рух йде, але черги є. Станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 750 вантажівок.

Як повідомлялося, у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на українсько-польському кордоні на виїзд з України розпочато оформлення порожніх великовагових вантажівок.