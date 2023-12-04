Гральний бізнес сплатив податків у 13 разів більше, ніж торік
У листопаді гральний бізнес сплатив податків на суму 2,26 мільярда гривень, що вдесятеро більше, ніж за весь 2021 рік та тричі більше, ніж у 2022 році. Про це заявив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.
Загалом з початку року гральний бізнес заплатив 9,6 млрд грн податків, що:
- у 13 разів більше ніж весь 2022 рік;
- у 48 раз більше ніж у весь 2021 рік.
За оцінками Національного банку, місячний обіг грального бізнесу в Україні складає 12-15 млрд гривень.
Президент Володимир Зеленський на початку лютого підписав закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.