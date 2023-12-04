В ЄС відреагували на пропозицію Орбана зняти питання переговорів з Україною

В Єврокомісії відреагували на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен навіть розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу сказала представниця Єврокомісії Ана Пізонеро.

За її словами, у Єврокомісії не погоджуються із твердженнями Орбана щодо того, що позиція ЄК щодо України є "необґрунтованою та погано підготовленою".

"Ми не вважаємо, що наша пропозиція необґрунтована. Навпаки, ми вважаємо, що Україна здійснила дивовижну роботу. Ми зі свого боку зробили рекомендації щодо початку переговорів, тепер рішення щодо наших пропозицій – за країнами-членами" , – підкреслила вона.

Угорський прем'єр категорично виступив проти початку переговорів про вступ України після того, як Європейська комісія дала своє зелене світло в листопаді.

Днями Орбан заявив, що Євросоюз повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а до розмов про переговори про членство повернутись "за 5-10 років".

Нещодавно Орбан написав лист президенту Євроради, у якому пригрозив заблокувати допомогу ЄС Україні та її рух до членства у Євросоюзі, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.