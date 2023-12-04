Болгарський парламент подолає вето на постачання 100 БТР Україні – прем'єр

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков прогнозує, що парламентська більшість відхилить вето, накладене президентом Руменом Радевим на угоду про постачання бронетранспортерів Україні, повідомляє Європейська правда.

"Це вето буде подолано, тому я не бачу, що коментувати" , – коротко сказав болгарський прем'єр.

Віцепрем'єрка, міністерка закордонних справ Марія Габріель зі свого боку висловила жаль з приводу накладення вето на угоду про безоплатну передачу Україні броньованої бойової техніки. Вона зазначила, що потреба у 100 БТР з озброєння Міністерства внутрішніх справ для самої Болгарії відпала.

"Рішення було узгоджене з необхідними структурами, щоб зробити позицію Болгарії чіткою. Якщо ці дебати призведуть до того, що громадян знову запевнять у втраченій необхідності і вкотре задекларують солідарність з Україною, то це лише питання часу, коли Народні збори виконають свою роботу. На тлі попередніх дебатів я не очікую зміни позиції Народних зборів" , – сказала Габріель.

У понеділок президент Болгарії Румен Радев ветував ухвалений парламентом законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною про постачання Києву бронетранспортерів.

Своє рішення Радев мотивував тим, що "депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі".

Радев підкреслив, що не були враховані ні завдання воєнного часу, покладені на МВС, ні потреби Головних управлінь прикордонної поліції та пожежної безпеки і безпеки населення.

За його словами, броньована транспортна техніка могла б бути використана для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків.