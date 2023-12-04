Моравецький: Польща вимагає скасування транспортного безвізу для України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його уряд вимагає від Єврокомісії скасувати транспортний безвіз для України. Про це він сказав на пресконференції в понеділок, повідомляє ЛігаБізнес.

"Можу привідкрити завісу таємниці, – я пообіцяв перевізникам і ми обов’язково дотримаємося свого слова, – ми будемо дуже жорстко й однозначно вимагати відновлення системи дозволів на перевезення українських вантажівок і українських водіїв, які проїжджають і прибувають до Польщі. Ця система діяла до весни 2022 року і працювала добре, потім її змінила Єврокомісія, і сьогодні перевізники блокують кордон" , – сказав польський прем'єр.

Він вважає, що дозвільна система буде регулювати транспортний ринок "рівноцінним і справедливим чином".

Україна вважає, що скасування чи зміни до "транспортного безвізу" не можуть навіть обговорюватися.

Угода про "транспортний безвіз" скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів на двосторонні та транзитні перевезення до держав ЄС і до листопада 2023 року це дозволяло уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.